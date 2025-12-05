На Абшероне задержан ранее судимый наркоторговец - ВИДЕО

Ранее судимый за разбой человек на этот раз задержан с 22 кг наркотиков.

Как передает 1news.az, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Во время очередной операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД, была пресечена попытка незаконного оборота крупной партии наркотических средств на территории Абшеронского района. В ходе операции был задержан 37-летний Этибар Гасанов, ранее судимый за преступление, связанное с разбоем. У него было обнаружено 22 кг марихуаны с примесью вредных веществ. В ходе расследования было установлено, что задержанный организовал продажу и незаконный оборот наркотиков на территории страны.

По факту возбуждено уголовное дело. В отношении Э.Гасанова решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.