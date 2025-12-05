Последнего лидера армянских сепаратистов вызвали в Следственный комитет, и вот почему

Недавний вызов последнего лидера армянских сепаратистов в Карабахе Самвела Шахраманяна в Следственный комитет Армении был связан с подаренной ему архиепископом Багратом Галстаняном машиной, пишет Armlur.

По информации издания, следователи интересовались, почему архиепископ, ныне находящийся под арестом по делу о госперевороте, подарил ему свой автомобиль в июне 2024 года.

Как известно, Галстанян, лидер оппозиционного движения «Священная борьба», сделал подарок Шахраманяну после того, как спецназ МВД Армении взломал ворота так называемого «представительства НКР» в Ереване и с помощью спецтехники увез оттуда служебную машину последнего главаря армянских сепаратистов по делу о незаконном обороте наркотиков.

Источник: Armlur