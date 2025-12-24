ЦИК Армении назвал вероятную дату парламентских выборов 2026 года

Следующие парламентские выборы в Армении пройдут в период со 2 по 12 июня 2026 года, при этом единственным воскресеньем в этом промежутке будет 7 июня.

Об этом, как передает Арменпресс, на пресс-конференции заявил председатель Центральной избирательной комиссии Ваагн Овакимян.

«Согласно положениям Конституции, ожидаемая дата выборов – со 2 по 12 июня следующего года, выборы должны состояться в промежутке между этими десятью днями», – сказал Овакимян.

День выборов назначает президент Республики Армения. Президентского указа пока нет. Однако председатель ЦИК отметил, что все считают днем ​​выборов 7 июня.

«Единственное воскресенье в упомянутый мною период — 7 июня. Другими словами, если президент решит назначить другой день, рабочий, то возникнет вопрос о признании нерабочего дня, и потребуется целая цепочка новых правовых норм», — отметил Овакимян.

По его словам, в случае парламентских выборов законом не предусмотрено обязательное проведение выборов в воскресенье, но принято, все знают, что это должно быть воскресенье. Председатель ЦИК призвал дождаться назначения даты выборов президентом Республики Армения, чтобы узнать официальную дату выборов.

Предыдущие парламентские выборы в Армении состоялись 20 июня 2021 года.