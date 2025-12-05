В Армении арестовали еще одного архиепископа

Суд в Армении избрал арест сроком на 2 месяца в качестве меры пресечения в отношении главы канцелярии первопрестольного Эчмиадзина, архиепископа Аршака Хачатряна.

Хачатрян был задержан 4 декабря, о чем сообщил его адвокат Арсен Бабаян.

Юрист позже заявил, что, по версии следствия, владыка в 2018 году поручил кому-то подкинуть наркотики в сумку одного из активистов, проводивших акцию с требованием отречения католикоса всех армян Гарегина II от престола. Хачатрян якобы сделал это с целью дискредитации протестующих. При этом адвокат заметил, что статья, по которой предъявлено обвинение (сбыт наркотиков), не имеет никакого отношения к эпизоду, описываемому самим следствием.

Отметим, что это уже четвертый высокопоставленный иерарх армянской церкви, взятый под стражу.

В СИЗО в настоящее время находятся архиепископы Баграт Галстанян, Микаэл Аджапахян иепископ Мкртыч Прошян.

Источник: Sputnik Армения