На международной конференции проанализированы правовые и моральные основы права азербайджанцев на возвращение

В рамках традиционной III международной конференции, организованной Общиной Западного Азербайджана на тему «Культурное наследие и право на возвращение: Восстановление культурного наследия азербайджанцев, изгнанных из Армении, как путь к справедливости, примирению и миру», под модераторством депутата Милли Меджлиса, проректора Университета АДА Фариза Исмаилзаде проведена первая панельная дискуссия, посвященная анализу правовых и моральных основ права на возвращение.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, среди докладчиков были директор Центра евразийских исследований имени Гейдара Алиева при Университете Ибн-Халдуна профессор Яшар Сары, французский историк Максим Гоэн, директор по исследованиям Гарвардского университета Марк Натан Крамер и представитель Панъевропейского союза в Испании профессор Карлос Уриарте.

Участники панельной дискуссии обсудили место права на возвращение в межгосударственных отношениях в контексте международного опыта и гуманитарные обязательства Армении.