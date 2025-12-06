Ахмед аш-Шараа: Президентские выборы в Сирии пройдут через четыре года

Президентские выборы в Сирии состоятся через четыре года на основе новой конституции.

Как передает Report, об этом заявил президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа, выступая на Дохийском форуме.

"Мы провели всеобъемлющую конференцию по национальному диалогу, результатом которой стала временная конституционная декларация. Эта декларация предоставила президенту полномочия оставаться у власти в течение пяти лет, в течение которых будут приняты многочисленные законы и разработана конституция, которая станет основополагающим принципом для системы государственного управления. Через четыре года мы обязательно проведем выборы", - сказал аш-Шараа, подчеркнув, что "этот процесс требует больше времени в связи с характером и сложностью переходного периода".

Он отметил, что переходное правительство организовало парламентские выборы, "несмотря на сложные обстоятельства, в которых оказалась страна", подчеркнув, что этот процесс состоялся "в соответствии с текущей ситуацией" при отсутствии полноценной инфраструктуры.