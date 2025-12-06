Зеленский провел телефонный разговор с Кушнером и Уиткоффом

Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа предпринимателем Джаредом Кушнером.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Только что вместе с [начальником Генштаба ВСУ] Андреем Игнатовым и [секретарем Совета национальной безопасности и обороны] Рустемом Умеровым провели долгий и содержательный телефонный разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Благодарен за очень предметный, конструктивный разговор", - написал Зеленский, не приведя деталей.

По его словам, "договорились о следующих шагах, форматах разговора с Америкой". "Жду Рустема Умерова и генерала Игнатова с подробным отчетом. Не все можем обсудить по телефону, поэтому нужно детально поработать с командами над идеями и предложениями", - подытожил Зеленский.

Сейчас Умеров и Игнатов находятся в США.

Источник: ТАСС