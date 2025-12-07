Состоялось официальное открытие выставки «Winter in Azerbaijan» от издательского дома NARGIS - ФОТО

1 декабря состоялось официальное открытие праздничной выставки «Winter in Azerbaijan» Gingerbread City, которая объединяет мастерство, творчество и праздничное настроение.

Выставка проходит в Port Baku Mall и приглашает посетителей погрузиться в миниатюрный пряничный город!

Торжественное открытие, состоявшееся 4 декабря, встретило гостей атмосферой тепла и праздника. В течение вечера любимые персонажи, Гринч, Олаф, Санта-Клаус и фокусник, развлекали посетителей, а детский хор от IMEC наполнял пространство радостными мелодиями. Живая музыка в исполнении Merry Band создала по-настоящему праздничное настроение. Гостей угощали горячим шоколадом и безглютеновым печеньем. Кроме того, гости получили в подарок эксклюзивные открытки «Winter in Azerbaijan» и имбирные пряники.

Команда NARGIS также благодарит ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ООО «Азерпочта», ЗАО «Бакинский метрополитен», Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, Операционной компании «Baku City Circuit», службе доставки «Wolt», MasterCard, ООО, «Push30», учебному центру «Miniboss Business School», ООО «Medsol», магазину «Kidsberry», учебному центру «Glodemia», ООО «iTicket», кафе «The Attack» и кафе-пекарне «a’Nanas» за оказанную поддержку.

Журнал NARGIS выражает искреннюю благодарность Port Baku Mall за предоставленную площадку для проведения выставки.

Организаторы также благодарят медиапартнёров за их неоценимую поддержку в освещении проекта. Среди них телеканалы AzTV, Mədəniyyət TV, İctimai TV, Xəzər TV, ARB24 TV и Space TV; радиостанции 90 FM İctimai Radio, Xəzər Radio, Araz Radio, Asan Radio, Avto FM, Dalğa FM и Planet FM; а также онлайн-платформы Global Media Group, 1news.az, Day.az, Trend.az, Azernews.az, Milli.az, Azertac и 7news.az.

Выставка будет открыта для публики по 15 января. Вход свободный.