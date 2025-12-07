 Состоялось официальное открытие выставки «Winter in Azerbaijan» от издательского дома NARGIS - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Состоялось официальное открытие выставки «Winter in Azerbaijan» от издательского дома NARGIS - ФОТО

First News Media15:00 - Сегодня
Состоялось официальное открытие выставки «Winter in Azerbaijan» от издательского дома NARGIS - ФОТО

1 декабря состоялось официальное открытие праздничной выставки «Winter in Azerbaijan» Gingerbread City, которая объединяет мастерство, творчество и праздничное настроение.

Выставка проходит в Port Baku Mall и приглашает посетителей погрузиться в миниатюрный пряничный город!

Торжественное открытие, состоявшееся 4 декабря, встретило гостей атмосферой тепла и праздника. В течение вечера любимые персонажи, Гринч, Олаф, Санта-Клаус и фокусник, развлекали посетителей, а детский хор от IMEC наполнял пространство радостными мелодиями. Живая музыка в исполнении Merry Band создала по-настоящему праздничное настроение. Гостей угощали горячим шоколадом и безглютеновым печеньем. Кроме того, гости получили в подарок эксклюзивные открытки «Winter in Azerbaijan» и имбирные пряники.

Команда NARGIS также благодарит ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ООО «Азерпочта», ЗАО «Бакинский метрополитен», Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, Операционной компании «Baku City Circuit», службе доставки «Wolt», MasterCard, ООО, «Push30», учебному центру «Miniboss Business School», ООО «Medsol», магазину «Kidsberry», учебному центру «Glodemia», ООО «iTicket», кафе «The Attack» и кафе-пекарне «a’Nanas» за оказанную поддержку.

Журнал NARGIS выражает искреннюю благодарность Port Baku Mall за предоставленную площадку для проведения выставки.

Организаторы также благодарят медиапартнёров за их неоценимую поддержку в освещении проекта. Среди них телеканалы AzTV, Mədəniyyət TV, İctimai TV, Xəzər TV, ARB24 TV и Space TV; радиостанции 90 FM İctimai Radio, Xəzər Radio, Araz Radio, Asan Radio, Avto FM, Dalğa FM и Planet FM; а также онлайн-платформы Global Media Group, 1news.az, Day.az, Trend.az, Azernews.az, Milli.az, Azertac и 7news.az.

Выставка будет открыта для публики по 15 января. Вход свободный.

Поделиться:
221

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял кыргызскую делегацию

Политика

Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились в Дакке с главным советником временного ...

Общество

Погода на завтра: каким будет первый рабочий день недели?

Общество

Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта «Халг Аманаты» - ФОТО

Общество

Состоялось официальное открытие выставки «Winter in Azerbaijan» от издательского дома NARGIS - ФОТО

Опубликованы фото погибших в страшной аварии в Билясуваре

Погода на завтра: каким будет первый рабочий день недели?

В результате ДТП в Билясуваре погибли 5 человек - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Азербайджане расширен круг лиц, имеющих право пользоваться VIP-залами в аэропортах

Азербайджанская школьница покоряет международные математические олимпиады - ФОТО

В поставляемой в Азербайджан из России говяжьей тушенке обнаружена свинина

Азербайджанский историк предложил демонтировать памятник Айне Султановой и воздвигнуть - Топчибашеву

Последние новости

Эрдоган и Орбан завтра проведут заседание совета сотрудничества

Сегодня, 15:31

Состоялось официальное открытие выставки «Winter in Azerbaijan» от издательского дома NARGIS - ФОТО

Сегодня, 15:00

В Баку состоится заседание Азербайджано-кыргызской межправкомиссии

Сегодня, 14:40

Опубликованы фото погибших в страшной аварии в Билясуваре

Сегодня, 14:30

МИД ИРИ: Отношения с Азербайджаном очень важны для Ирана

Сегодня, 13:58

Президент Ильхам Алиев принял кыргызскую делегацию

Сегодня, 13:36

Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились в Дакке с главным советником временного правительства Бангладеш

Сегодня, 13:30

Хикмет Гаджиев: Роль президента Трампа была фундаментальной в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 13:21

EMIN дал традиционный ежегодный концерт во Дворце Гейдара Алиева - ФОТО

Сегодня, 13:15

Погода на завтра: каким будет первый рабочий день недели?

Сегодня, 13:00

В результате ДТП в Билясуваре погибли 5 человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:48

В Мингячевире задержана мать, бросившая своего годовалого ребенка в подвале дома

Сегодня, 12:44

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 12:30

Кыргызская делегация посетила могилу Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

Сегодня, 12:10

МЧС провело учения на территории заповедника «Ичеришехер» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:02

Хикмет Гаджиев: Азербайджан хочет сделать мир вечным, устойчивым и необратимым

Сегодня, 11:40

Высота фонтана лавы вулкана на Гавайях достигла 370 м

Сегодня, 11:30

На Солнце произошла двойная сильная вспышка

Сегодня, 10:55

Хикмет Гаджиев опубликовал видеокадры панельной дискуссии с Арменом Григоряном

Сегодня, 10:24

Хикмет Гаджиев провел встречу с генсекретарем ССАГПЗ Джассимом Мухаммадом аль-Будаиви

Сегодня, 09:38
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30