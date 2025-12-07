Фридрих Мерц встретился с израильским премьером Нетаньяху

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в ходе своего первого визита в Израиль встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме.

Стороны планировали обсудить сохраняющуюся напряженность в регионе и состояние двусторонних отношений.

Сразу после прибытия накануне вечером Мерц заверил Израиль в намерении Германии и впредь оказывать ему поддержку. Он подчеркнул, что поддержка Израиля остается "неизменной фундаментальной основой политики Федеративной Республики Германия".

Мерц сообщил, что на встрече с Нетаньяху намерен выступить за реализацию решения об урегулировании на Ближнем Востоке на основе мирного сосуществования двух независимых государств - израильского и палестинского. Кроме того, он хотел призвать Израиль улучшить гуманитарную помощь жителям сектора Газа . Канцлер также планировал затронуть напряженную ситуацию на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан.

До встречи с Биньямином Нетаньяху Фридрих Мерц посетил мемориальный комплекс Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме и подтвердил там приверженность долгосрочной ответственности Германии перед Израилем. "Здесь, в Яд Вашеме, отчетливо ощущается та неизменная историческая ответственность, которую несет Германия. Германия должна отстаивать существование и безопасность Израиля. Это относится к неизменной фундаментальной основе наших отношений - на вечные времена", - написал канцлер ФРГ в книге посетителей.

По окончании переговоров с Нетаньяху Мерц намерен встретиться с бывшими заложниками радикальной палестинской группировки ХАМАС , а также с родственниками убитых заложников.

Источник: DW