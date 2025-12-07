Авторы статуэтки, врученной Трампу: «Мы доказали, что азербайджанский народ – миролюбивый» - ФОТО - ВИДЕО

Как сообщалось ранее, бронзовая статуэтка «Мысли и желания», врученная президенту Дональду Трампу как лауреату Премии мира ФИФА, была создана известными азербайджанскими народными художниками Салхабом Мамедовым и Али Ибадуллаевым.

Рассказывая в интервью İTV о том, каким образом азербайджанским скульпторам удалось оказаться в центре одного из самых заметных международных событий года, С.Мамедов отметил, что, получив информацию о проведении конкурса на лучший проект для статуэтки, скульпторы решили принять участие в нем и направили свой эскиз.

«До нас дошло известие, что наша работа понравилась. Затем мы доработали проект, и в итоге и медаль, и статуэтка, представленные Трампу, были выполнены на основе нашего проекта», - отметил он.

Скульпторы отмечают, что не ожидали, что презентация их работы будет осуществлена в таком масштабе. «Конечно, это большое событие для нас. Нашу работу долгое время показывали по экрану, его вручили лидеру крупнейшей державы мира. С другой стороны, мы своей культурой, искусством, своим эскизом доказали, что азербайджанский народ – миролюбивый».

Это событие вдохновило скульпторов на подготовку новых работ, которые могли бы прославить Азербайджан далеко за его пределами.

К слову, судя по фото, сделанным во время вручения Дональдом Трампом наград лауреатам премии Кеннеди-центра 2025 года, которая прошла в Овальном кабинете Белого дома, статуэтка установлена на рабочем столе президента США.

Отметим, что статуэтка изображает руки, поддерживающие фрагментированный земной шар — визуальную метафору хрупкости современного мира и общей ответственности людей за поддержание мира, стремление к согласию и единству. Монументальная версия этой же работы установлена возле отделения ООН в Женеве, что подчёркивает её международное значение.