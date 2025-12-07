Нетаньяху анонсировал переход ко второй стадии мирного плана Трампа по Газе

В скором времени состоится переход ко второй части мирного плана президента США Дональда Трампа по Газе.

Об этом заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

«В Газе остался последний павший заложник ..., который должен вернуться на родину, вскоре после этого мы перейдем ко второму этапу, который сложнее, чем первый», — сказал он.

По его словам, вторая стадия будет включать в себя разоружение ХАМАС и демилитаризацию Газы. При этом третий этап включает в себя дерадикализацию Газы.

Источник: РИА Новости