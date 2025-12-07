 Нетаньяху анонсировал переход ко второй стадии мирного плана Трампа по Газе | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Нетаньяху анонсировал переход ко второй стадии мирного плана Трампа по Газе

First News Media17:12 - Сегодня
Нетаньяху анонсировал переход ко второй стадии мирного плана Трампа по Газе

В скором времени состоится переход ко второй части мирного плана президента США Дональда Трампа по Газе.

Об этом заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

«В Газе остался последний павший заложник ..., который должен вернуться на родину, вскоре после этого мы перейдем ко второму этапу, который сложнее, чем первый», — сказал он.

По его словам, вторая стадия будет включать в себя разоружение ХАМАС и демилитаризацию Газы. При этом третий этап включает в себя дерадикализацию Газы.

Источник: РИА Новости

Поделиться:
175

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял кыргызскую делегацию

Общество

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили детский дом в Дакке

Политика

Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились в Дакке с главным советником временного ...

Общество

Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта «Халг Аманаты» - ФОТО

В мире

Нетаньяху анонсировал переход ко второй стадии мирного плана Трампа по Газе

В Бенине военные совершили госпереворот

Фридрих Мерц встретился с израильским премьером Нетаньяху

Эрдоган и Орбан завтра проведут заседание совета сотрудничества

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Жена вице-президента Ирана погибла в ДТП

МАГАТЭ: Саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил основные функции безопасности

Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз

Экс-глава евродипломатии Могерини арестована в Бельгии

Последние новости

Опубликован прогноз на завтра для метеочувствительных людей

Сегодня, 17:50

В Тбилиси состоялась первая репетиция Ягмур Насруллаевой на «Детском Евровидении 2025» - ФОТО

Сегодня, 17:25

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили детский дом в Дакке

Сегодня, 17:21

Нетаньяху анонсировал переход ко второй стадии мирного плана Трампа по Газе

Сегодня, 17:12

В Бенине военные совершили госпереворот

Сегодня, 16:55

Авторы статуэтки, врученной Трампу: «Мы доказали, что азербайджанский народ – миролюбивый» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:30

В Китае прошло заседание с целью подготовки к XIII Глобальному Бакинскому форуму

Сегодня, 16:10

Фридрих Мерц встретился с израильским премьером Нетаньяху

Сегодня, 15:55

Эрдоган и Орбан завтра проведут заседание совета сотрудничества

Сегодня, 15:31

Состоялось официальное открытие выставки «Winter in Azerbaijan» от издательского дома NARGIS - ФОТО

Сегодня, 15:00

В Баку состоится заседание Азербайджано-кыргызской межправкомиссии

Сегодня, 14:40

Опубликованы фото погибших в страшной аварии в Билясуваре

Сегодня, 14:30

МИД ИРИ: Отношения с Азербайджаном очень важны для Ирана

Сегодня, 13:58

Президент Ильхам Алиев принял кыргызскую делегацию

Сегодня, 13:36

Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились в Дакке с главным советником временного правительства Бангладеш

Сегодня, 13:30

Хикмет Гаджиев: Роль президента Трампа была фундаментальной в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 13:21

EMIN дал традиционный ежегодный концерт во Дворце Гейдара Алиева - ФОТО

Сегодня, 13:15

Погода на завтра: каким будет первый рабочий день недели?

Сегодня, 13:00

В результате ДТП в Билясуваре погибли 5 человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:48

В Мингячевире задержана мать, бросившая своего годовалого ребенка в подвале дома

Сегодня, 12:44
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30