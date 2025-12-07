СМИ: Мерц подал тысячи заявлений по фактам оскорблений в свой адрес

Председатель Христианско-демократического союза, канцлер ФРГ Фридрих Мерц подал с 2021 года в общей сложности 4 999 заявлений по фактам оскорблений в свой адрес в интернете.

Об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы, включая сами жалобы, письма адвокатов и материалы следствия.

Как отмечает издание, Мерц "является одним из самых чувствительных политиков в истории федеративной республики". Еще будучи лидером германской оппозиции, он подал сотни заявлений по фактам оскорблений. В частности, они были направлены в правоохранительные органы после того, как некоторые люди называли его "маленьким нацистом", "грязным пьяницей". В отдельных случаях даже проходили обыски у недоброжелателей Мерца, причем по одному делу они были признаны судом противозаконными.

По информации Welt am Sonntag, "маленьким нацистом" Мерца обозвала пожилая женщина с инвалидностью. Когда к ней заявилась полиция, она сразу же во всем призналась. Тем не менее, у нее изъяли мобильный телефон, который был ей необходим для поддержания связи с врачами и санитарами. При этом женщина заявила, что у нее еврейские корни и что она видит в Мерце сторонника "нового фашизма".

