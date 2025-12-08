Матч «Карабах» – «Аякс» будет судить словенский арбитр

Стали известны назначения на матч VI тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Аяксом" (Нидерланды).

Как сообщает Report, встречу обслужит бригада арбитров из Словении.

Главным судьей назначен ФИФА-рефери Раде Обренович. Его помощниками будут Юре Прапротник и Грега Кордей. Обязанности четвертого арбитра выполнит Матео Тоджан.

За систему видеоповторов отвечать будут Матай Юг (VAR) и Ален Борошак (AVAR).

Напомним, матч "Карабах" – "Аякс" состоится 10 декабря на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова. Начало - в 21:45.