Аббас Арагчи: В Иране с нетерпением ждут Ильхама Алиева

В Иране с нетерпением ждут визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сегодня в Баку.

«Также мы ждем визита Джейхуна Байрамова», - добавил он.

Он отметил, что его переговоры в Баку были очень полезными и конструктивными, и охватили все направления сотрудничества. «Эти переговоры были полезными в том, что если есть какие-то обеспокоенности, то посредством них они устраняются, если существуют какие-то разногласия, недоразумения, то все они должна устраняться путем переговоров», - сказал Арагчи

«В ходе встречи с Президентом Ильхамом Алиевым я увидел, насколько Азербайджан тоже заинтересован в развитии отношения с Ираном», - отметил министр.