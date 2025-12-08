Лидеры ЕС и НАТО обсудят с Зеленским финансирование Киева в 2025-2027 годах

Лидеры институтов ЕС и генсек НАТО обсудят с президентом Украины Владимиром Зеленским финансирование Киева в 2025-2027 годах, ради чего Еврокомиссия намерена экспроприировать замороженные активы России.

Об этом сообщила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью.

«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте обсудят сегодня вечером с Владимиром Зеленским в Брюсселе финансирование потребностей Украины в 2025-2027 годах», - заявила Пинью, отказавшись привести подробности.

«Глава Еврокомиссии ранее провела встречу с премьером Бельгии Бартом Де Вевером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем по вопросу российских активов, которая была очень конструктивной», - сказала Пинью.

Ранее Еврокомиссия назвала экспроприацию €210 млрд замороженных в ЕС активов России под прикрытием схемы репарационного кредита «приоритетной опцией» для финансирования Украины в следующие два года.

Правительство Бельгии, где заморожены €185 из €210 млрд ЦБ РФ, продолжает блокировать это решение, требуя от остальных стран ЕС юридических гарантий компенсации финансовых потерь Бельгии в случае ответных действий России.

Источник: ТАСС