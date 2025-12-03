В Кремле прошли российско-американские переговоры - ОБНОВЛЕНО

В Кремле 2 декабря прошли российско-американские переговоры.

Владимир Путин принял спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. На повестке - мирный план Дональда Трампа и разрешение украинского конфликта, передает RG.

От американской стороны на встрече в Кремле также присутствовал предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер. От российской стороны - помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Все собрались за круглым столом, ключевая тема встречи - урегулирование украинского кризиса, в том числе предложения США по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту встречу важным шагом к мирному решению украинского конфликта. "Мы не сомневаемся, это будет очень важный шаг на пути к миру, мирному урегулированию", - сказал он. По словам представителя Кремля, на повестке переговоров - обсуждение достигнутого между Киевом и Вашингтоном понимания относительно поиска путей урегулирования.

2 декабря, 23:45

Беседа президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом идет уже около трех часов.

Как передает ТАСС, о завершении пока не объявлено.

С российской стороны во встрече также участвуют помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, с американской - предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.

20:48

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа.

Встреча посвящена обсуждению плана мирного урегулирования конфликта на Украине.

Также на переговорах присутствует зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.