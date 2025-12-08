Умер легендарный архитектор Фрэнк Гери - ФОТО

Влиятельный американский архитектор Фрэнк Гери, один из ключевых новаторов архитектуры конца начала XXI века, скончался в возрасте 96 лет.

О его смерти сообщила руководитель аппарата Меган Ллойд.

Гери прославился благодаря своему авангардному стилю и экспериментальным формам, радикально переосмыслившим архитектурный язык. Международную известность ему принёс Музей Гуггенхайма в Бильбао, открытый в 1997 году и ставший символом архитектурной революции эпохи деконструктивизма.

Его путь к мировому признанию начался значительно раньше, переработка собственного дома в Санта-Монике, выполненная из сетки-рабицы, фанеры и гофрированной стали, стала знаковым жестом, определившим его дальнейшее творчество.

У Гери остались две дочери от первого брака, Лесли и Брина, а также его жена Берта Исабель Агилера и их сыновья Алехандро и Сэмюэл.

Источник: BBC