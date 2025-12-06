Тюркский инвестиционный фонд начинает инвестиционную деятельность

В столице Кыргызстана Бишкеке состоялось второе заседание Совета управляющих Тюркского инвестиционного фонда (ТИФ).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Министерстве экономики, принявший участие в мероприятии первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев подчеркнул, что в последние годы экономическая интеграция в тюркском мире укрепилась, усилилось сотрудничество в области промышленности, энергетики, транспорта, цифровизации и других сферах. Отметив, что начало деятельности Тюркского инвестиционного фонда ускорит региональное развитие и расширит инвестиционное партнерство между странами-членами, он предоставил информацию о созданной в нашей стране благоприятной бизнес-среде и имеющихся инвестиционных возможностях.

Представители стран, участвовавших в мероприятии, отметили важность фонда для расширения экономического сотрудничества и регионального партнерства в тюркском мире. Подчеркнута важность скорейшего начала деятельности фонда с точки зрения устойчивого развития региона, повышения его конкурентоспособности и более эффективного использования инвестиционных возможностей.

На заседании были рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью фонда. Приняты документы, связанные с процессуальными нормами Совета управляющих. Обсуждена деятельность фонда в 2024 году.

Предпринят еще один важный шаг на пути к преобразованию ТИФ в полноценный международный финансовый институт. Принято решение о реализации соответствующих мер для предоставления фонду статуса привилегированного кредитора.

По предложению Азербайджана на заседании Совет управляющих принял решение о начале операционной деятельности ТИФ. Ожидается, что фонд приступит к инвестиционной деятельности к концу первого квартала 2026 года.