Кому будет выплачиваться пособие в 8 тысяч манатов?

В Азербайджане начнется выплата нового пособия - согласно предлагаемым изменениям в закон «О государственной службе», в ряде случаев гражданам будет предоставляться новое единовременное пособие.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Согласно закону, государственная служба может быть прекращена в случае смерти госслужащего, а также в случае признания его судом без вести пропавшим или объявления умершим. В случае прекращения государственной службы по данному основанию наследникам госслужащего выплачивается пособие в размере четырёхкратного среднемесячного заработка».

В.Байрамов подчеркивает, что по итогам 2024 года число государственных служащих составляет 27,4 тысячи человек, а их средний номинальный месячный оклад - около 2 тысяч манатов: «Это означает, что размер нового пособия в среднем составит 8 тысяч манатов (средний месячный оклад - 2 тыс. манат × 4). Цель назначения этого пособия - укрепление социальной защиты граждан и расширение возможностей социальной поддержки для семей государственных служащих».