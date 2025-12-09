Восемь картин Матисса были похищены в Бразилии

В Сан-Паулу совершено ограбление, двое вооруженных мужчин похитили восемь гравюр Анри Матисса и несколько работ бразильского художника Кандидо Портинари из библиотеки имени Марио де Андраде.

По данным властей, злоумышленники в воскресенье угрожали охраннику и пожилой супружеской паре, после чего вышли из здания пешком, направившись в сторону метро.

В понедельник полиция обнаружила автомобиль, который мог использоваться в качестве транспортного средства для бегства, а вскоре задержала одного из предполагаемых участников ограбления.

Похищенные работы входили в совместную выставку библиотеки и Музея современного искусства Сан-Паулу под названием «От книги до музея» — примечательно, что преступление произошло в последний день ее работы.

Следствие установило, что преступники беспрепятственно вошли через главный вход около 10 утра по местному времени и покинули здание тем же способом. Несмотря на то, что библиотека оснащена системой видеонаблюдения с распознаванием лиц, злоумышленникам удалось скрыться.

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова