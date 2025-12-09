В ДТП с участием несовершеннолетнего водителя погиб человек

В Гёйгёльском районе произошла трагедия, вновь поднявшая вопрос о недопустимости доверять управление автомобилем несовершеннолетним.

По данным правоохранительных органов, 16-летний житель Гянджи, сев за руль принадлежащего его отцу автомобиля Hyundai, на крутом повороте в селе Ени Гызылджа потерял контроль над машиной.

Как сообщает 1news.az, автомобиль вынесло на обочину, где в этот момент находился Фейруз Гулузаде. Он получил тяжёлые травмы и, несмотря на усилия врачей, скончался в больнице.

Инцидент в очередной раз показывает, что в экстренной ситуации неопытный водитель попросту не способен сориентироваться, а последствия таких решений становятся необратимыми.

Главное управление Государственной дорожной полиции напомнило, что передача транспортного средства лицам, не имеющим права управления, является грубым нарушением и нередко приводит к тяжким последствиям.

Джамиля Суджадинова