В России потерпел крушение самолет Ан-22 - ОБНОВЛЕНО

Самолет Ан-22 упал в Ивановской области, на борту находились семь человек.

Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

"По предварительным данным, в Ивановской области потерпел крушение самолет Ан-22. На борту находились семь человек", - сказал собеседник агентства.

На место ЧП выдвинулись спасатели.

Крушение произошло в районе Уводьского водохранилища, фрагменты самолета найдены на воде.

Известно, что Ан-22 совершал плановый облет после ремонта.

13:38

Об этом пишет Telegram-канал «112».

Сообщается, что падение воздушного судна произошло в Фурмановском районе. На месте происшествия работают экстренные службы, информация о пострадавших не приводится.

По данным Telegram-канала «РЕН ТВ», разбившийся самолет — Ан-22.

Источник: Газета.ру