В России потерпел крушение самолет Ан-22 - ОБНОВЛЕНО
Самолет Ан-22 упал в Ивановской области, на борту находились семь человек.
Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.
"По предварительным данным, в Ивановской области потерпел крушение самолет Ан-22. На борту находились семь человек", - сказал собеседник агентства.
На место ЧП выдвинулись спасатели.
Крушение произошло в районе Уводьского водохранилища, фрагменты самолета найдены на воде.
Известно, что Ан-22 совершал плановый облет после ремонта.
13:38
В Ивановской области разбился самолет, на борту которого находилось семь членов экипажа.
Об этом пишет Telegram-канал «112».
Сообщается, что падение воздушного судна произошло в Фурмановском районе. На месте происшествия работают экстренные службы, информация о пострадавших не приводится.
По данным Telegram-канала «РЕН ТВ», разбившийся самолет — Ан-22.
