Азербайджанские банки освобождены от налога по зарубежным операциям с Visa

В рамках договоренностей с международной платежной системой Visa азербайджанские банки были освобождены от уплаты налога по зарубежным операциям.

Как сообщили Report в Ассоциации банков Азербайджана (ABA), совместная инициатива ABA и Visa позволила устранить механизм двойного налогообложения, что положительно сказалось на налоговых обязательствах банков и поставщиков платежных услуг.

Отмечается, что с IV квартала 2025 года отменено требование об удержании налога у источника выплаты по зарубежным операциям азербайджанских банков с Visa, а также снижены расходы по налогу на добавленную стоимость по нефинансовым операциям (18%). В результате банковский сектор Азербайджана сэкономил несколько миллионов манатов по налоговым расходам.

В ABA подчеркнули, что внедренный механизм повышает правовую определенность и снижает налоговые риски для поставщиков платежных услуг, обеспечивая более прозрачное и прогнозируемое исполнение налоговых обязательств.