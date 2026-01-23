В Баку автомобиль, проехавший на красный свет, устроил ДТП и вывел из строя светофор - ВИДЕО

В вечерние часы 22 января в Хатаинском районе, на пересечении проспекта 8 Ноября и улицы Хагани Рустамова, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Один из легковых автомобилей проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего сначала столкнулся с движущимся транспортным средством, а затем - со светофором, сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом МВД.

В результате аварии водитель и пассажир получили травмы, один транспортный светофор был выведен из строя - сотрудники Центра интеллектуального управления транспортом МВД незамедлительно приступили к работам по восстановлению светофорного объекта.

Отметим, что данное ДТП также стало причиной образования транспортных заторов как в направлении центра города, так и в сторону Зыхского шоссе.

Кроме того, ещё одно дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано сегодня днём в Наримановском районе на пересечении улиц Гасаноглу и Тебриз - в результате аварии также был повреждён один пешеходный светофор.