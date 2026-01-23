 Председатель Конгресса депутатов Испании побывала в Милли Меджлисе - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Председатель Конгресса депутатов Испании побывала в Милли Меджлисе - ФОТО

First News Media19:00 - Сегодня
Председатель Конгресса депутатов Испании побывала в Милли Меджлисе - ФОТО

23 января находящаяся с официальным визитом в нашей стране делегация во главе с председателем Конгресса депутатов Королевства Испания Франсиной Арменголь Сосиас прибыла в Милли Меджлис.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, после ознакомления с залом пленарных заседаний парламента гости посетили Музей Гейдара Алиева в Милли Меджлисе, где Франсина Арменголь оставила запись в Памятной книге.

Затем состоялась встреча в расширенном составе между председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и делегацией во главе с председателем Конгресса депутатов Королевства Испания Франсиной Арменголь Сосиас.

В ходе встречи было подчеркнуто особое значение этого визита, поскольку это первый визит председателя парламента Испании в Азербайджан. Отмечалось, что этот визит, осуществленный после первого официального визита председателя Милли Меджлиса в Королевство Испания в мае прошлого года, является ярким примером внимания, уделяемого развитию межпарламентских связей между Испанией и Азербайджаном. В ходе беседы была выражена уверенность в том, что этот визит будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества связей как между нашими парламентами, так и странами.

Отмечалось, что наблюдаемый активный политический диалог между нашими странами, особенно в последнее время, является очень важным фактором. Так, в ходе рабочего визита премьер-министра Испании Педро Санчеса в нашу страну в рамках мероприятия COP29 в ноябре 2024 года была достигнута договоренность с Президентом Ильхамом Алиевым о реализации ряда важных совместных инициатив по расширению связей.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам расширения договорно-правовой базы между двумя странами для содействия развитию двустороннего сотрудничества, роли экономического сотрудничества в отношениях между нашими странами, деятельности испанских компаний в Азербайджане, важности сотрудничества в области возобновляемой энергетики, образования, науки и культуры.

Председатель Милли Меджлиса проинформировала гостью о проектах, реализуемых Азербайджаном в направлении экспорта возобновляемых источников энергии в Европу, важной роли Азербайджана как транзитной страны в Среднем коридоре, а также ходе мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

С. Гафарова отметила, что фактически мир между Азербайджаном и Арменией после Вашингтонского саммита в августе прошлого года полностью изменил реалии в нашем регионе. Азербайджан и Президент Ильхам Алиев являются авторами этой совершенно новой реальности мира и безопасности в нашем регионе. Председатель Милли Меджлиса выразила уверенность в том, что после парафирования мирного договора в Вашингтоне вскоре будет подписан мирный договор между двумя странами.

Выразив удовлетворение своим визитом в Азербайджан, председатель Конгресса депутатов Королевства Испания Франсина Арменголь Сосиас поделилась своими впечатлениями от посещения Музея Победы в Баку и увиденного ею развития в нашей стране.

Она отметила, что Испания поддерживает суверенитет Азербайджана и заинтересована в развитии сотрудничества с ним в различных областях.

Председатель парламента рассказала о значении экономических отношений между нашими странами, включая сотрудничество в энергетическом секторе, и подчеркнула готовность испанских компаний к дальнейшему расширению своей деятельности в Азербайджане.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями о перспективах развития межпарламентских связей и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

После встречи гости ознакомились с созданным в фойе Милли Меджлиса и посвященным 44-дневной Отечественной войне «Уголком Победы».

Поделиться:
320

Актуально

Мнение

Политический вес и экономические перспективы: Давос подтверждает стратегическую ...

Футбол

Президент АФФА Ровшан Наджаф встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино - ...

Общество

Какие работы ведутся в клинике Loft Dent, где погибли люди? - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Лейла Алиева поздравила Арзу Алиеву с днем рождения - ФОТО

Политика

Премьер-министр Али Асадов встретился с председателем Конгресса депутатов Испании - ФОТО

Председатель Конгресса депутатов Испании побывала в Милли Меджлисе - ФОТО

Фонд шейха Заида опубликовал пост об Ильхаме Алиеве - ВИДЕО

Азербайджан выразил поддержку стабильности в Иране - ФОТО

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Проведено II заседание Стратегической рабочей группы по Хартии о стратегическом партнерстве Азербайджан-США

Дональд Трамп: Мы положили конец восьми войнам

Трамп: Азербайджан и Армения - мои друзья

Ильхам Алиев: Сегодня ситуация в мире управляется не правом закона, а правом силы

Последние новости

Глава МВФ: Развитие ИИ станет цунами для рынка труда

Сегодня, 21:46

Журналисты чуть не довели до слез принца Гарри

Сегодня, 21:25

Министр: Зангезурский коридор повысит пропускную способность Среднего коридора

Сегодня, 21:10

SOCAR обсудила финансирование декарбонизации на панели в Давосе

Сегодня, 20:59

131 кандидат получил положительное заключение на должность директора школы в Азербайджане

Сегодня, 20:45

На Земле прошла «случайная» магнитная буря

Сегодня, 20:32

В Абу-Даби начались переговоры представителей России, США и Украины

Сегодня, 20:18

Стало известно, когда Роналду завершит карьеру

Сегодня, 20:07

Президент АФФА Ровшан Наджаф встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино - ФОТО

Сегодня, 19:55

Премьер-министр Али Асадов встретился с председателем Конгресса депутатов Испании - ФОТО

Сегодня, 19:45

Азербайджанские банки освобождены от налога по зарубежным операциям с Visa

Сегодня, 19:20

Стали известны подробности смерти 60-летнего мужчины после инъекции в Баку - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:12

Председатель Конгресса депутатов Испании побывала в Милли Меджлисе - ФОТО

Сегодня, 19:00

Эстонию лишили ЧЕ по фехтованию из-за отказа давать визы россиянам

Сегодня, 18:50

Госкомитет подготовил новый просветительский видеоролик по минной опасности - ВИДЕО

Сегодня, 18:40

В ООН призвали Иран восстановить связь и доступ к интернету

Сегодня, 18:25

Какие работы ведутся в клинике Loft Dent, где погибли люди? - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:15

Лейла Алиева поздравила Арзу Алиеву с днем рождения - ФОТО

Сегодня, 18:00

Арагчи: В Иране погибли свыше 3 тыс. человек во время беспорядков

Сегодня, 17:50

Арестован эксперт по образованию Кямран Асадов

Сегодня, 17:35
Все новости
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Бывало ли у вас такое, что, смотря старые азербайджанские фильмы или программы, посвящённые нашим выдающимся личностям, вы вдруг оказывались вСегодня, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00