Госкомитет подготовил новый просветительский видеоролик по минной опасности - ВИДЕО

В целях повышения внимания к минной опасности на освобожденных от оккупации территориях Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев совместно с Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) подготовил просветительский видеоролик.

В нем показано, как дети, проживающие на освобожденных территориях, во время запуска воздушного змея сталкиваются с минной опасностью на территории развалин. Соответствующий знак удерживает их от перехода в опасное место.

Основной целью проекта является информирование жителей, особенно детей, о рисках, связанных с минами и неразорвавшимися боеприпасами, а также доведение до них важности соблюдения дистанции от опасных территорий.

Источник: АЗЕРТАДЖ