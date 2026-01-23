 Стали известны подробности смерти 60-летнего мужчины после инъекции в Баку - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Стали известны подробности смерти 60-летнего мужчины после инъекции в Баку - ОБНОВЛЕНО

First News Media19:12 - Сегодня
Стали известны подробности смерти 60-летнего мужчины после инъекции в поселке Бинагади одноименного района Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на teleqraf.az, уроженец Сабирабадского района Вугар Мамедов (1966 г.р.) почувствовал резкое ухудшение самочувствия и самостоятельно сделал себе инъекцию, смешав антибиотик с другими лекарственными препаратами. После этого у него начались сильные боли в области желудка, и близкие вызвали скорую помощь.

Однако мужчина скончался до прибытия медиков.

По словам родственников, он работал сантехником.

По данному факту районная прокуратура проводит расследование.

10:45

В Баку 60-летний мужчина скончался в результате несчастного случая.

Как сообщает Report, Вугар Мамедов (1966 г.р.) умер после введения ему инъекции антибиотика одним из членов его семьи.

По факту проводится расследование.

