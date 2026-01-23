Стали известны подробности смерти 60-летнего мужчины после инъекции в Баку - ОБНОВЛЕНО
Стали известны подробности смерти 60-летнего мужчины после инъекции в поселке Бинагади одноименного района Баку.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на teleqraf.az, уроженец Сабирабадского района Вугар Мамедов (1966 г.р.) почувствовал резкое ухудшение самочувствия и самостоятельно сделал себе инъекцию, смешав антибиотик с другими лекарственными препаратами. После этого у него начались сильные боли в области желудка, и близкие вызвали скорую помощь.
Однако мужчина скончался до прибытия медиков.
По словам родственников, он работал сантехником.
По данному факту районная прокуратура проводит расследование.
