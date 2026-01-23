Фонд шейха Заида опубликовал пост об Ильхаме Алиеве - ВИДЕО
Влиятельный Фонд шейха Заида Объединённых Арабских Эмиратов опубликовал пост о Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве, удостоенном Премии Заида «За человеческое братство» 2026 года.
Как сообщает 1news.az, информация об этом размещена на странице фонда в социальной сети X.
В публикации отмечается, что Президент Ильхам Алиев был удостоен Премии Заида «За человеческое братство» за усилия, направленные на достижение мира между Азербайджаном и Арменией, а также за продвижение диалога.
The Zayed Award for Human Fraternity shares the news with President @presidentaz that the Armenia–Azerbaijan Peace Agreement has been named a 2026 honoree, recognising efforts toward peace and dialogue.
Learn more: https://t.co/tZiEV9SfUA pic.twitter.com/bFYol0FWk7 — Zayed Award for Human Fraternity (@ZayedAward) January 23, 2026
