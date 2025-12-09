 Погода на среду: В Баку ожидаются непрерывные и сильные осадки | 1news.az | Новости
Общество

Погода на среду: В Баку ожидаются непрерывные и сильные осадки

Феликс Вишневецкий14:03 - Сегодня
Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 9 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются временами ливневые дожди, местами усиливающиеся. В течение дня возможны непрерывные и сильные осадки в отдельных районах. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +6…+9 °C, днем +10…+12 °C. Атмосферное давление снизится с 766 до 761 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха – 85-95 %.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются временами осадки, в горных районах - снег.

В отдельных районах дождь может быть ливневым и интенсивным, а в некоторых восточных районах - несколько усилится. В отдельных местах возможен туман. Западный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит +2…+7 °C, днем +10…+13 °C; в горах ночью — 0…-5 °C, днем 0…+5 °C.

