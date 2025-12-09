Когда Казахстан выдаст итоговый отчет о крушении лайнера AZAL?

Казахстан ждет результаты исследований двух зарубежных лабораторий, после этого опубликует итоговый отчет о крушении лайнера AZAL возле Актау, сообщили в Минтранспорта этой страны, передает Sputnik Казахстан.

Согласно правилам ИКАО, окончательный отчет о расследовании авиакатастрофы должен публиковаться в течение 12 месяцев с даты происшествия.

Напомним, что крушение самолета авиакомпании AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный, произошло 25 декабря 2024 года. Самолет был подбит средствами ПВО в воздухе над российской территорией, после чего экипаж воздушного судна принял решение совершить посадку в казахстанском Актау, однако разбился близ этого города. В авиакатастрофе погибли 38 пассажиров и членов экипажа, еще 29 человек пострадали.