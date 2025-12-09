Трамп назвал Эрдогана другом и «крепким орешком»

Президент США Дональд Трамп заявил, что государства - члены НАТО обращаются к нему за помощью, если у них возникают разногласия с турецким лидером Реджеп Тайипом Эрдоганом.

"Есть страны, которые представляют сложность для НАТО. <...>. Турция - один из примеров. Всякий раз, когда у них возникают проблемы с Эрдоганом, они просят меня позвонить ему, потому что они не смогут с ним разговаривать.

"Эрдоган – мой друг… Он крепкий орешек. На самом деле он мне очень нравится. Он построил сильную страну, сильную армию", - заявил Трамп в интервью изданию Politico.

Источник: ТАСС