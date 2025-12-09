Юрий Вернидуб назначен главным тренером «Нефтчи» - ФОТО

Юрий Вернидуб назначен главным тренером "Нефтчи".

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу клуба, с украинским специалистом подписан контракт сроком на 1.5 года.

Юрий Вернидуб начал тренерскую карьеру в 2001 году как помощник, а с 2011 года работает главным тренером. Он возглавлял украинские клубы "Металлург" (Запорожье), "Зарю", "Кривбасс", а также белорусский "Шахтёр" (Солигорск) и молдавский "Шериф".

Под его руководством "Заря" и "Кривбасс" становились бронзовыми призёрами чемпионата Украины, а "Шериф" дважды выигрывал чемпионат Молдовы. С этим клубом он вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов, с "Зарёй" - в групповой этап Лиги Европы, а "Кривбасс" впервые за 24 года - в еврокубки. В 2016 и 2018 годах его признали тренером года в Украине, в 2021-м - в Молдове.

В тренерский штаб наставника вошли Валерий Михайленко, Дмитрий Кара-Мустафа, Виталий Вернидуб и Игорь Фокин.