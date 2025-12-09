Ответ Трампу от Еврокомиссии: Решение о выборах на Украине «должен принять ее народ»

Еврокомиссия полагает, что решение о проведении выборов президента в Украине «должен принять украинский народ».

Такое мнение высказала представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе, отвечая на заявление Дональда Трампа, что пришло время провести президентские выборы в Украине.

«Вопрос о проведении выборов может решать только украинский народ», - заявила Хиппер, добавив, что Еврокомиссия продолжает считать действующего главу украинского государства Владимира Зеленского «избранным президентом».

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью газете Politico заявил: «Я думаю, что сейчас подходящий момент для проведения выборов [в Украине]. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я считаю, что у украинского народа должен быть выбор».

Источник: ТАСС