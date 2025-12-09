 В Государственном радио Азербайджана назначен новый директор | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Государственном радио Азербайджана назначен новый директор

First News Media20:40 - Сегодня
В Государственном радио Азербайджана назначен новый директор

В Государственном радио Азербайджана произошли кадровые изменения.

По приказу председателя ЗАО «Телевидение и Радиовещание Азербайджана» (AzTV) Ровшана Мамедова Биллура Аслангызы, ранее исполнявшая обязанности руководителя радиопроекта, назначена директором организации.

Также сообщается, что до работы в системе AzTV Биллура Аслангызы занимала должности в Международном центре мультикультурализма и работала на телеканалах ATV и Xəzər TV.

Поделиться:
588

Актуально

Политика

Хикмет Гаджиев и Армен Григорян дали совместное интервью Euronews

Общество

Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия в Туркменистане Авазинского ...

Xроника

Завершился официальный визит Президента Ильхама Алиева в Словакию - ФОТО

Общество

Погибший при взрыве в вилле работал в ней мастером - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Общество

На суде по делу Рубена Варданяна были заслушаны показания - ФОТО

Азербайджанский моряк трагически погиб в Албании

Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия в Туркменистане Авазинского филиала Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям

Лейла Алиева приняла участие в выставке, посвященной национальной кухне Туркменистана - ФОТО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Над Азербайджаном можно наблюдать «Суперлуние»

Женщина взяла забытые на остановке деньги, пошла на телевидение вернуть их - и получила приговор

В Баку найден мёртвым фотограф Эльтадж Зейналов

В поставляемой в Азербайджан из России говяжьей тушенке обнаружена свинина

Последние новости

На суде по делу Рубена Варданяна были заслушаны показания - ФОТО

Сегодня, 23:00

Хикмет Гаджиев и Армен Григорян дали совместное интервью Euronews

Сегодня, 22:53

Азербайджанский моряк трагически погиб в Албании

Сегодня, 22:40

Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия в Туркменистане Авазинского филиала Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям

Сегодня, 22:20

Лейла Алиева приняла участие в выставке, посвященной национальной кухне Туркменистана - ФОТО

Сегодня, 22:15

Завершился официальный визит Президента Ильхама Алиева в Словакию - ФОТО

Сегодня, 22:02

Введено в эксплуатацию 7 электронных ресурсов Министерства культуры - ФОТО

Сегодня, 22:00

TMAİS внедряется в школы искусств: родители и школа будут теснее взаимодействовать - ФОТО

Сегодня, 21:40

Погибший при взрыве в вилле работал в ней мастером - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:20

Эльнур Алиев: В последующие годы планируется преподавание и других предметов на азербайджанском языке

Сегодня, 21:00

В Государственном радио Азербайджана назначен новый директор

Сегодня, 20:40

Принято Бакинское коммюнике по креативным индустриям

Сегодня, 20:20

Зеленский в списке самых влиятельных людей Европы

Сегодня, 20:03

Путин: Возвращенные от Украины территории всегда были частью России

Сегодня, 19:45

В Азербайджане столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус: шесть пострадавших - ФОТО

Сегодня, 19:30

Запрошено наказание для иностранцев, снявших неэтичные видео на Аллее шехидов в Баку

Сегодня, 19:15

Все члены экипажа потерпевшего крушение в России самолёта Ан-22 погибли - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:00

Состоялось второе мероприятие платформы «Business Talks by PASHA Holding», организованное компанией PASHA Holding - ФОТО

Сегодня, 18:45

В рамках фестиваля культуры ОИС состоялся Форум женского творчества - ФОТО

Сегодня, 18:30

В Азербайджане будет приостановлено признание иностранных дипломов

Сегодня, 18:19
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30