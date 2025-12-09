 На сайте UEFA опубликована статья о футбольном клубе «Карабах» и его успехах в Лиге чемпионов | 1news.az | Новости
На сайте UEFA опубликована статья о футбольном клубе «Карабах» и его успехах в Лиге чемпионов

First News Media10:20 - Сегодня
На официальном сайте UEFA (Союз европейских футбольных ассоциаций) опубликована статья об азербайджанском футбольном клубе «Карабах» под названием «Qarabağ defying the odds in 'unforgettable' Champions League adventure» («Карабах» бросил вызов прогнозам в «незабываемом» выступлении в Лиге чемпионов).

В статье отмечается, что «Карабах» уверенно начал долгожданное возвращение в Лигу чемпионов УЕФА, а капитан Абделлах Зубир наслаждается этим моментом, и подчеркивается следующее: «После того как «Карабах» квалифицировался в Лигу чемпионов УЕФА во второй раз в своей истории, команда продолжает становиться одним из самых неожиданных «открытий» группового этапа сезона 2025/26. Команда Гурбана Гурбанова одержала победы над «Бенфикой» и «Копенгагеном» и продемонстрировала впечатляющую игру в ничейном матче с «Челси», который последовал за поражениями от «Атлетик Клуба» и «Наполи». Занимая 19-е место в таблице перед приездом «Аякса» в 6-м туре, среди болельщиков, тренерского штаба и игроков азербайджанского клуба ощущается позитивный настрой - многие из них участвуют в этом турнире впервые».

«Играть в Лиге чемпионов было моей целью, когда я пришёл в «Карабах», - заявляет капитан Абделла Зубир, подчеркивая, что ему нравилось выступать в Лиге Европы и Конференц-лиге, но Лига чемпионов - это совсем другое.

«Когда видишь всю эту атмосферу - стадион, болельщиков, всё, что с этим связано - особенно на домашних матчах, - энтузиазм просто невероятный» - цитирует сайт UEFA А.Зубира, с материалом которого, посвященным ФК «Карабах» можно ознакомиться ниже.

Возвращение на вершину

Хотя клуб уверенно лидирует на внутренней арене, выиграв 11 из последних 12 титулов в Премьер-лиге Азербайджана, он часто не дотягивал до участия в главном европейском клубном турнире.

А.Зубир присоединился к «Карабаху» летом 2018 года, сразу после того, как клуб впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов. С тех пор «Карабах» регулярно выступает в Лиге Европы и Конференц-лиге, а сотрудники клуба много работали за кулисами, чтобы вернуть команду в число элиты европейского футбола.

«Профессионализм вырос во многих сферах за эти годы: питание, тренировочные сессии… но также и в плане рабочей нагрузки», - заявляет А. Зубир, подчеркивая, что «клуб сильно развился, и сегодня мы видим результаты, которых удалось достичь после нескольких лет работы».

От мечты к реальности

Выросший во Франции, А.Зубир мечтал стать футболистом и сыграть в Лиге чемпионов. Теперь он получает возможность воплотить эту мечту в жизнь.

«Я родом из рабочего района, где мало кто становится профессиональным футболистом. Шансов играть в футбол было совсем немного. Когда начинаешь играть во дворе, всегда говоришь себе: «Однажды я сыграю в Лиге чемпионов». Это вершина футбола. И когда я пришёл в «Карабах», я понял, что у меня есть шанс».

Являясь капитаном клуба, Зубир также отметил, как для него большая честь вести команду на поле против одних из сильнейших клубов Европы: «Я очень горжусь тем, что капитан «Карабаха» в Лиге чемпионов. Это незабываемый опыт - я никогда его не забуду».

Гордость семьи

«Раньше я ходил с отцом на матч Лиги чемпионов между «Лиллем» и «Манчестер Юнайтед». Теперь, когда я сам участвую в таком турнире, мой отец испытывает огромную гордость и говорит мне: «Ты воплотил мои мечты» - отмечает А.Зубир.

«Карабах» встретится с «Аяксом», «Франкфуртом» и «Ливерпулем» в борьбе за выход в плей-офф.

Семья была рядом с футболистом и перед жеребьёвкой «Карабаха» с «Челси»: старший брат Муад, футбольный тренер, тоже присутствовал.

«Я горжусь тем, что он делает в „Карабахе». Для нас всех большая гордость, что в нашей семье есть кто-то, кто играет в этом турнире, который, на мой взгляд, является лучшим в мире» - заявляет М.Зубир.

Источник: Uefa.com

