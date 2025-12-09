 Фон дер Ляйен: Безопасность Украины - первая линия обороны Евросоюза | 1news.az | Новости
В мире

Фон дер Ляйен: Безопасность Украины - первая линия обороны Евросоюза

First News Media10:55 - Сегодня
Фон дер Ляйен: Безопасность Украины - первая линия обороны Евросоюза

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что безопасность Украины должна быть обеспечена, поскольку в долгосрочной перспективе она является первой линией обороны для Евросоюза.

Об этом глава ЕК написала в социальной сети Х.

«Поскольку мирные переговоры продолжаются, Европейский Союз остается непоколебимым в своей поддержке Украины. Наши финансовые предложения уже вынесены на обсуждение. Цель – сильная Украина, как на поле боя, так и за столом переговоров», – подчеркнула фон дер Ляйен.

По ее словам, она, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Евросовета Антониу Кошта подтвердили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ЕС остается твердым в своей позиции и приверженным своим принципам.

«Суверенитет Украины должен быть гарантирован и соблюден. Безопасность Украины должна быть обеспечена – в долгосрочной перспективе, как первая линия обороны для нашего Союза. Эти приоритеты были в центре наших обсуждений с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте», – добавила глава ЕК.

В заключение она отметила, что Европа и впредь будет вносить свой вклад в усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира в Украине.

Источник: 5.UA

