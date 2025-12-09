 New York Times: Тарифы Трампа усиливают давление на американскую экономику, бизнес жалуется на хаос | 1news.az | Новости
New York Times: Тарифы Трампа усиливают давление на американскую экономику, бизнес жалуется на хаос

First News Media11:35 - Сегодня
New York Times: Тарифы Трампа усиливают давление на американскую экономику, бизнес жалуется на хаос

Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать, что введённые им весной тарифы должны стать переломным моментом для американской экономики: вернуть рабочие места, открыть зарубежные рынки и снизить цены.

Однако результаты выглядят куда менее оптимистично. Согласно публикации The New York Times, Белому дому приходится заниматься скорее ликвидацией последствий собственной политики, чем демонстрацией её успехов.

Именно в этом контексте администрация объявила о выделении $12 млрд фермерам, которые сильнее других ощутили последствия торговой войны с Китаем.

Фермерский сектор оказался одним из основных пострадавших после того, как Пекин ввёл ответные меры и резко сократил закупки американской продукции.

Для многих хозяйств это означало потерю экспортных доходов, тогда как расходы продолжали расти: цены на удобрения и сельхозтехнику остаются высокими, и одна из причин — те же тарифы, которые должны были «восстановить справедливость» в международной торговле. Тем не менее Трамп подаёт выделяемую помощь как очередное доказательство эффективности собственной политики, хотя по сути она компенсирует именно те убытки, которые тарифы и вызвали.

Ситуация в промышленности тоже не добавляет аргументов в пользу Белого дома. За год сектор потерял примерно 50 тысяч рабочих мест, а инфляция, вопреки заявлениям президента о снижении цен, в сентябре снова поднялась до уровня около 3% — практически на отметку, с которой администрация Трампа начинала.

На фоне растущего недовольства избирателей Белый дом готовит серию публичных выступлений, посвящённых «доступности жизни», хотя ещё недавно президент называл разговоры о повышении стоимости продуктов и услуг «мистификацией, придуманной демократами».

По мнению The New York Tims, неубедительно выглядит и арифметика, которой Трамп сопровождает защиту своей политики. Президент обещает, что тарифные доходы позволят выплачивать американцам по две тысячи долларов, а в долгосрочной перспективе — и вовсе отказаться от подоходного налога. Но реальные цифры говорят о другом: тарифы приносят около 250 миллиардов долларов в год, тогда как подоходный налог обеспечивает федеральному бюджету более 2,6 триллиона долларов. Экономисты отмечают, что подобные заявления имеют скорее политическую, чем финансовую природу.

Тем временем Китай демонстрирует куда более высокую устойчивость, чем предполагалось в Вашингтоне.

Пекин отчитался о рекордном торговом профиците по итогам года: сокращение оборота с США было компенсировано расширением поставок на другие рынки. Для Трампа это означает, что тарифное давление на Китай не даёт ожидаемого эффекта — по крайней мере, в обозримой перспективе.

Дополнительную неопределённость создают и частые изменения тарифной политики США. Бизнес жалуется, что работать в условиях постоянных корректировок становится всё сложнее. Администрация то объявляет о снятии тарифов с определённых товаров, то предлагает новые схемы, то вводит неожиданные ограничения, которые затем столь же неожиданно смягчает.

Экономисты называют происходящее «беспрецедентно запутанным» и предупреждают, что подобная нестабильность тормозит инвестиции и ухудшает экономический климат.

В совокупности эти факторы формируют картину, которая значительно отличается от заявленного Белым домом курса на «возвращение американского экономического величия». Выделение миллиардных субсидий, рост цен и снижение промышленной занятости пока не дают основания говорить о том, что тарифная стратегия приносит обещанный результат.

Напротив — всё чаще она выглядит как источник новых вызовов, с которыми администрации приходится бороться в режиме реального времени.

