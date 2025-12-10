Обрушение двух зданий в Марокко, есть погибшие и пострадавшие
В городе Фес (Марокко) обрушились два четырехэтажных здания, в результате происшествия 19 человек погибли, включая четырех детей.
Об этом пишет нидерландская газета De Telegraaf со ссылкой на марокканские СМИ.
Обрушение произошло в районе Эль-Мустакбаль во вторник, 9 декабря. Сообщается, что в обоих зданиях проживало восемь семей. По данным марокканских СМИ, из-под завалов живыми извлекли двух беременных женщин.
Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Несколько пострадавших были доставлены в больницу, некоторые из них в тяжелом состоянии. Кроме того, местных жителей эвакуировали в качестве меры предосторожности. Причина происшествия в настоящий момент неизвестна.
Источник: Gazeta.ru