Трамп: Делси Родригес «заплатит», если если ее действия не устроят Вашингтон
Президент США Дональд Трамп заявил, что вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес, исполняющей обязанности главы государства, придется заплатить высокую цену, если ее действия не будут удовлетворять Вашингтон.
Соответствующее заявление он сделал в интервью журналу The Atlantic.
Источник: ТАСС
