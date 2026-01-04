Трамп: Делси Родригес «заплатит», если если ее действия не устроят Вашингтон

Президент США Дональд Трамп заявил, что вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес, исполняющей обязанности главы государства, придется заплатить высокую цену, если ее действия не будут удовлетворять Вашингтон.

Соответствующее заявление он сделал в интервью журналу The Atlantic.

Источник: ТАСС

