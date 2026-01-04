«Абсолютная решимость»: СМИ раскрыли детали операции США в Венесуэле - ФОТО - ВИДЕО

Операцию по захвату Мадуро американские военные могли провести и до Нового года, но тогда помешала погода, сообщает The New York Times. Удар нанесли, когда погода наладилась, а предшествовала ему кибератака, обесточившая Каракас.

Период рождественских и новогодних праздников был выбран для проведения операции “Абсолютная решимость” (Absolute Resolve) по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро специально: организаторы рассчитывали на то, что многие венесуэльские чиновники и военные отправятся на это время в отпуска или увольнительные. Об этом сообщает со ссылкой на источники газета The New York Times.

По данным издания, президент США Дональд Трамп изначально назначил первой возможной датой проведения операции 25 декабря 2025 года. Однако выбор окончательного момента для удара оставил за руководством Пентагона и спецслужб — необходима была не только уверенность в том, что проведена вся необходимая подготовка, но и подходящие погодные условия.

И именно необычно сложные для этого времени года условия — Каракас находится лишь в 10 градусах севернее экватора и зима здесь сухая и теплая — привели к тому, что «Абсолютную решимость» пришлось отложить до 2026 года.

В 22:30 2 января спецслужбы и военные запросили у Трампа окончательное подтверждение для начала операции. Президент США, находившийся в тот момент в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, отдал соответствующий приказ.

Операция началась с кибератаки, обесточившей большую часть Каракаса и позволившей более чем 150 самолетам, дронам и вертолетам незаметно приблизиться к погруженному во тьму городу. После этого военные нанесли удары по радарам, объектам связи и батареям ПВО, расчищая путь вертолетам с десантниками.

NYT особо отмечает, что военными был достигнут эффект внезапности, до первых взрывов о начале атаке не подозревали не только рядовые жители Каракаса, но и сам Мадуро. Однако когда вертолеты 160-го авиационного полка специальных операций армии США приблизились к цели, по ним все-таки был открыт огонь. Один из вертолетов получил повреждения, несколько человек на его борту были ранены.

Однако это не помешало продолжить операцию. Со ссылкой на источники NYT отмечает, что с момента высадки у спецназовцев ушло пять минут на то, чтобы захватить Мадуро. Не понадобился даже специально обученный психолог-переговорщик из ФБР, задачей которого было убедить Мадуро сдаться, если тот успеет укрыться в особо защищенном бункере. Захваченного президента вместе с его супругой усадили в вертолет, на котором они были доставлены на авианосец “Иводзима”. Следующим рейсом Мадуро был перевезен с борта авианосца на американскую военную базу в Гуантанамо (Куба), а оттуда — на военный аэродром на Манхэттене.

