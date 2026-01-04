 «Абсолютная решимость»: СМИ раскрыли детали операции США в Венесуэле - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

«Абсолютная решимость»: СМИ раскрыли детали операции США в Венесуэле - ФОТО - ВИДЕО

First News Media21:00 - Сегодня
«Абсолютная решимость»: СМИ раскрыли детали операции США в Венесуэле - ФОТО - ВИДЕО

Операцию по захвату Мадуро американские военные могли провести и до Нового года, но тогда помешала погода, сообщает The New York Times. Удар нанесли, когда погода наладилась, а предшествовала ему кибератака, обесточившая Каракас.

Период рождественских и новогодних праздников был выбран для проведения операции “Абсолютная решимость” (Absolute Resolve) по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро специально: организаторы рассчитывали на то, что многие венесуэльские чиновники и военные отправятся на это время в отпуска или увольнительные. Об этом сообщает со ссылкой на источники газета The New York Times.

По данным издания, президент США Дональд Трамп изначально назначил первой возможной датой проведения операции 25 декабря 2025 года. Однако выбор окончательного момента для удара оставил за руководством Пентагона и спецслужб — необходима была не только уверенность в том, что проведена вся необходимая подготовка, но и подходящие погодные условия.

И именно необычно сложные для этого времени года условия — Каракас находится лишь в 10 градусах севернее экватора и зима здесь сухая и теплая — привели к тому, что «Абсолютную решимость» пришлось отложить до 2026 года.

В 22:30 2 января спецслужбы и военные запросили у Трампа окончательное подтверждение для начала операции. Президент США, находившийся в тот момент в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, отдал соответствующий приказ.

Операция началась с кибератаки, обесточившей большую часть Каракаса и позволившей более чем 150 самолетам, дронам и вертолетам незаметно приблизиться к погруженному во тьму городу. После этого военные нанесли удары по радарам, объектам связи и батареям ПВО, расчищая путь вертолетам с десантниками.

NYT особо отмечает, что военными был достигнут эффект внезапности, до первых взрывов о начале атаке не подозревали не только рядовые жители Каракаса, но и сам Мадуро. Однако когда вертолеты 160-го авиационного полка специальных операций армии США приблизились к цели, по ним все-таки был открыт огонь. Один из вертолетов получил повреждения, несколько человек на его борту были ранены.

Однако это не помешало продолжить операцию. Со ссылкой на источники NYT отмечает, что с момента высадки у спецназовцев ушло пять минут на то, чтобы захватить Мадуро. Не понадобился даже специально обученный психолог-переговорщик из ФБР, задачей которого было убедить Мадуро сдаться, если тот успеет укрыться в особо защищенном бункере. Захваченного президента вместе с его супругой усадили в вертолет, на котором они были доставлены на авианосец “Иводзима”. Следующим рейсом Мадуро был перевезен с борта авианосца на американскую военную базу в Гуантанамо (Куба), а оттуда — на военный аэродром на Манхэттене.

Источник: РБК

Поделиться:
461

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял делегацию США - ФОТО

В мире

«Абсолютная решимость»: СМИ раскрыли детали операции США в Венесуэле - ФОТО - ...

Экономика

Азербайджан и Турция подписали новое соглашение о поставках газа

Общество

Какой будет погода в первый рабочий день после праздников? - ПРОГНОЗ

В мире

В трех аэропортах Москвы введены временные ограничения на полеты из-за атаки БПЛА - ОБНОВЛЕНО

Марко Рубио: «Я думаю, у Кубы большие проблемы»

Третья часть «Аватара» собрала более $1 млрд в прокате

Турция объявила об открытии крупного газового месторождения

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

Лавров: Россия пересмотрит переговорную позицию после атаки Украины на резиденцию Путина

Микки Рурк изменился до неузнаваемости - ФОТО

Министр обороны Венесуэлы опубликовал видеообращение - ВИДЕО

Зеленский: Появился новый шанс закончить конфликт в Украине

Последние новости

На автомагистрали Алят-Астара КАМАЗ столкнулся легковым автомобилем

Сегодня, 23:02

В трех аэропортах Москвы введены временные ограничения на полеты из-за атаки БПЛА - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 22:57

Марко Рубио: «Я думаю, у Кубы большие проблемы»

Сегодня, 22:50

Третья часть «Аватара» собрала более $1 млрд в прокате

Сегодня, 22:31

Турция объявила об открытии крупного газового месторождения

Сегодня, 22:23

Трамп: Делси Родригес «заплатит», если если ее действия не устроят Вашингтон

Сегодня, 22:04

Марко Рубио: «Нам не нужна венесуэльская нефть»

Сегодня, 21:56

Трамп: США нужен контроль над Гренландией в оборонительных целях

Сегодня, 21:48

Рубио: Венесуэла должна перестать быть вотчиной для Ирана и «Хезболлах»

Сегодня, 21:32

«Абсолютная решимость»: СМИ раскрыли детали операции США в Венесуэле - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 21:00

Марко Рубио: В настоящее время в Венесуэле нет американских войск

Сегодня, 20:31

Глава Минобороны Азербайджана встретился с членами Конгресса США

Сегодня, 19:31

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:18

Президент Ильхам Алиев принял делегацию США - ФОТО

Сегодня, 19:07

Замминистра раскрыл детали первых политконсультаций между МИД Азербайджана и Таиланда

Сегодня, 18:50

В Баку задержаны подозреваемые в краже 17 мобильных телефонов

Сегодня, 18:35

Полиция оказывает помощь водителям, застрявшим на Агсуинском перевале - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:24

В Иране задержали членов диверсионной группировки, планировавшей нападения на гособъекты

Сегодня, 18:05

Нетаньяху: «На встрече с Трампом мы обсудили Иран»

Сегодня, 17:40

Первый «вторник» до Новруза в этом году приходится на 24 февраля

Сегодня, 17:30
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43