На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК - ОБНОВЛЕНО

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

На нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении Хырдаланского круга;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";

5. Бинагадинское шоссе, от станции метро "Азадлыг проспекти" в направлении поселка Бинагади;

6. Проспект Бюльбюля, перед станцией метро "Сахиль";

7. Улица Ниязи - в направлении площади "Азнефть";

8. Проспект Азадлыг, от пересечения с улицей Салатын Аскеровой до пересечения с улицей Диляры Алиевой;

9. Улица Самеда Вургуна, от пересечения с улицей Льва Толстого, в направлении проспекта Нефтяников;

3. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до станции метро "Гара Гараев".

16:04

Источник: Report