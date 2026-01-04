На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК - ОБНОВЛЕНО
3. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до станции метро "Гара Гараев".
16:04
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении Хырдаланского круга;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Улица Алы Мустафаева, в направлении станции метро "20 Января";
4. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";
5. Бинагадинское шоссе, от станции метро "Азадлыг проспекти" в направлении поселка Бинагади;
6. Проспект Бюльбюля, перед станцией метро "Сахиль";
7. Улица Ниязи - в направлении площади "Азнефть".
