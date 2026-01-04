Азербайджан и Турция подписали новое соглашение о поставках газа

Азербайджан и Турция подписали соглашение о поставках 33 млрд. кубометров газа. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

Министр сообщил, что два дня назад с Азербайджаном было подписано новое соглашение в сфере природного газа: «Два дня назад мы подписали новое соглашение с Азербайджаном о поставках 33 млрд. кубометров природного газа. В течение 15 лет будет осуществляться поставка газа 2,25 млрд. кубометров газа в год с месторождения «Абшерон» в Каспийском море. Это соглашение вступит в силу в 2029 году, и будет действовать до 2040-х годов. Используя существующую инфраструктуру, мы будем поставлять этот газ в нашу страну по трубопроводу Баку–Тбилиси–Эрзурум».

Источник: АПА