Трамп: США нужен контроль над Гренландией в оборонительных целях

Трамп заявил, что США нужен контроль над Гренландией в оборонительных целях.

"Безусловно, нам нужна Гренландия, - сказал он в интервью журналу The Atlantic. - Она нам нужна для обороны".

По словам Трампа, остров, являющийся автономной территорией Дании, "окружен российскими и китайскими судами".

22 декабря датский МИД вызвал американского посла Кена Хоуэри в связи с назначением Трампом спецпосланника по Гренландии. 21 декабря Трамп написал в Truth Social, что назначил Джеффа Лэндри спецпосланником США по Гренландии. По мнению американского лидера, Лэндри "понимает, что Гренландия жизненно важна для национальной безопасности, и будет решительно защищать интересы США ради безопасности".

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

