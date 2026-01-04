Марко Рубио: «Я думаю, у Кубы большие проблемы»

Кубинское правительство представляет собой огромную проблему, заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос, является ли Куба следующей целью Вашингтона после Венесуэлы.

Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News.

«Я думаю, у них большие проблемы», — заявил Рубио, когда его попросили уточнить, означает ли его комментарий утвердительный ответ.

Госсекретарь добавил, что не собирается говорить с журналистами о том, какими будут дальнейшие шаги и политика США по этому вопросу. «Но я думаю, ни для кого не секрет, что мы не являемся большими поклонниками кубинского режима», — заключил Рубио.

Источник: РБК