Премьер-министр Гренландии о карте острова, окрашенной в цвета американского флага

Жена заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера Кэти Миллер опубликовала изображение карты Гренландии, окрашенной в цвета американского флага. Картинку Миллер подписала словами: «Скоро». Такая публикация появилась на ее странице в социальной сети X.

В ответ премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на своей странице в Facebook заявил, что опубликованная карта демонстрирует неуважение, однако поводов для паники нет.

Нильсен отметил, что изображение, которым поделилась Кэти Миллер в соцсети X, "совершенно ничего не меняет": страна не продается, а будущее Гренландии не определяется публикациями в соцсетях.

Премьер подчеркнул, что отношения между странами строятся на международном праве и уважении, а не на символических обозначениях, игнорирующих статус и права гренландцев. "Правительство спокойно и ответственно продолжает работу, ведет диалог и защищает интересы страны, придерживаясь международных правил игры", - отметил Нильсен.

Он добавил, что "нет никаких причин для паники, но есть причина твердо заявить о недостаточном уважении".