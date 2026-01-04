Соединенные Штаты не нуждаются в венесуэльской нефти, однако Вашингтон не может позволить, чтобы нефтяную промышленность Боливарианской Республики контролировали противники американских властей, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Нам не нужна венесуэльская нефть. У нас в Соединенных Штатах полно нефти, но мы не позволим, чтобы нефтяная промышленность Венесуэлы контролировалась противниками США", - сказал он в интервью телеканалу NBC News.

Рубио также заявил, что Соединенные Штаты желают, чтобы доходы от продажи венесуэльской нефти шли "на благо народа Венесуэлы".

Вместе с тем, по его словам, США продолжат задерживать нефтяные танкеры с венесуэльской нефтью и наносить удары по катерам, используемым для перевозки наркотиков. "Давление со стороны США сохранится. Мы продолжим наносить удары по катерам наркокартелей, направляющимся в США. Мы продолжим задерживать суда, находящиеся под санкциями. Мы продолжим делать это и, возможно, другие вещи, пока не будут решены проблемы, которые, на наш взгляд, должны быть решены", - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.