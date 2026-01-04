Глава Минобороны Азербайджана встретился с членами Конгресса США

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов 4 января провел встречу с членом Комитета Сената США по вооруженным силам Марквейном Маллином, а также другими членами Палаты представителей, находящимися с визитом в нашей стране.

Как сообщает 1news.az, в ходе встречи, состоявшейся в Министерстве обороны, генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение текущим состоянием азербайджано-американских отношений, подчеркнув их особое значение для обеих стран.

В свою очередь Марквейн Маллин отметил, что взаимные визиты и встречи, проводимые в различных форматах, способствуют расширению и углублению двусторонних связей.

На встрече были обсуждены текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и США в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, а также новые возможности и перспективы его развития. Состоялся широкий обмен мнениями и по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.