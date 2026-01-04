Какой будет погода в первый рабочий день после праздников? - ПРОГНОЗ

5 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение Национальной службы гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 1–3° тепла, днем — 9–14° тепла. Атмосферное давление ожидается на уровне 768 мм ртутного столба, относительная влажность — 55–65%.

В районах Азербайджана прогнозируется преимущественно сухая погода, местами возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем — 8–13° тепла. В горных районах ночью ожидается 5–10° мороза, днем — от 1° мороза до 4° тепла.

В ночные часы в отдельных горных районах возможен гололед на дорогах.