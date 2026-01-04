Замминистра раскрыл детали первых политконсультаций между МИД Азербайджана и Таиланда

Первые политические консультации между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Королевства Таиланд, состоявшиеся 11–12 декабря 2025 года, прошли весьма продуктивно.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.

Он подчеркнул, что товарооборот между двумя странами в прошлом году составил около 300 миллионов долларов, но есть возможности для его увеличения: «Мы обсудили возможности двусторонних инвестиций в обоих направлениях, а также необходимость согласования и завершения соглашения о защите и поощрении двусторонних инвестиций».

Замминистра отметил, что стороны также обсудили возможности сотрудничества как в сфере традиционной энергетики, так и в области «зелёной энергетики»: «SOCAR уже более 15 лет сотрудничает с тайской компанией PTT Public Company Limited. В настоящее время эти компании обсуждают возможности вывода этого сотрудничества за пределы традиционной продукции и товаров».

Э.Мамедов сообщил, что обсуждалось также сотрудничество в сфере туризма между Азербайджаном и Таиландом: «В сфере туризма у Таиланда есть большой опыт, из которого можно многому научиться, а Азербайджан инвестирует в туризм в целях диверсификации экономики».

Источник: АПА