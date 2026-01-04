 Марко Рубио: В настоящее время в Венесуэле нет американских войск | 1news.az | Новости
В мире

Марко Рубио: В настоящее время в Венесуэле нет американских войск

First News Media20:31 - Сегодня
Госсекретарь США Марко Рубио сделал ряд важных заявлений по операции, проведенной США в Венесуэле.

Так, Рубио заявил, что не считает проведенную американскими вооруженными силами операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и удары по ее инфраструктуре военной акцией.

Комментируя обвинения в сокрытии информации от Конгресса, Рубио отверг утверждения, что он вводил законодателей в заблуждение, ранее обещая запросить их одобрение перед любыми военными действиями против Каракаса. Политик заявил, что обещал получить одобрение Конгресса только в том случае, если бы Соединенные Штаты "собирались наносить военные удары в военных целях".

"Это было другое. Это была операция правоохранительных органов", - сказал госсекретарь газете The Washington Post (WP), сославшись на обвинения против Мадуро, выдвинутые окружным судом Южного округа Нью-Йорка. По данным WP, Пентагон уведомил Конгресс об операции в Венесуэле уже после ее завершения.

Вместе с тем, в интервью телеканалу NBC News Рубио заявил, что американских войск на территории Венесуэлы в настоящее время нет. "В Венесуэле нет американских войск. Все знают, что ВС США были там примерно два часа, когда они вошли, чтобы захватить Мадуро", - сказал Рубио.

Госсекретарь также не исключил возможности проведения в Венесуэле наземной операции американских вооруженных сил, заявив, что президент США Дональд Трамп "всегда сохраняет за собой набор возможных действий по всем этим вопросам".

При этом он изложил позицию, согласно которой военно-морская группировка США в Карибском бассейне "способна не только останавливать катера", якобы используемые для перевозки наркотиков, но и "задерживать любые суда, выходящие и заходящие" в порты Венесуэлы. "Это продолжится", - подчеркнул Рубио.

Источник: ТАСС

